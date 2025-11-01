Nuovo infortunio muscolare: si ferma Gilmour!

Agli sgoccioli della prima frazione il Napoli deve fare i conti con un nuovo infortunio muscolare. Stavolta tocca a Billy Gilmour che si è dovuto fermare e chiedere il cambio. Per lui si presume l'ennesimo infortunio muscolare. Al suo posto Elmas nei tre di centrocampo.