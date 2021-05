Occhio al giallo: contro l'Udinese due azzurri a rischio per la Fiorentina

Domani alle 20.45 il Napoli affronterà l'Udinese, nel turno infrasettimanale della trentaseiesima giornata. Domenica alle ore 12.,30, c'è invece in programma la gara in trasferta sul campo della Fiorentina. In vista della partita con i viola, sono due i calciatori di Gattuso diffidati che rischiano di saltare l'impegno molto importante in chiave qualificazione Champions League.

A rischio squalifica ci sono Victor Osimhen e Mario Rui. L'attaccante, giocherà nuovamente dal primo minuto a contro i friulani mentre per Mario Rui è aperto il solito ballottaggio a sinistra con Hysaj.