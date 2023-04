"Odio Napoli!", "Noi non siamo napoletani": a Salerno tanti cori contro gli azzurri

Ieri pomeriggio allenamento a porte aperte all'Arechi, la Salernitana ha lavorato scortata dalla presenza di oltre mille tifosi accorsi in massa in Curva Sud

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Ieri pomeriggio allenamento a porte aperte all'Arechi, la Salernitana ha lavorato scortata dalla presenza di oltre mille tifosi accorsi in massa in Curva Sud. Bellissimo gesto di Sousa che ha permesso a diversi bambini di seguire la seduta proprio in campo ad un passo dai propri idoli. Sugli spalti cori contro Napoli, da "Odio Napoli" a "Noi non siamo napoletani" e poi rabbia per lo spostamento del derby da sabato a domenica.