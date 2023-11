Oggi Kvaratskhelia da Mazzarri e l'agente rassicura sul nuovo contratto

Oggi inizierà a tutti gli effetti l'avvicinamento alla sfida all'Atalanta. Walter Mazzarri ritroverà, o meglio conoscerà, gran parte del gruppo

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi inizierà a tutti gli effetti l'avvicinamento alla sfida all'Atalanta. Walter Mazzarri ritroverà, o meglio conoscerà, gran parte del gruppo: dai giocatori impegnati domenica - ovvero Ostigard, Kvara, Cajuste e Lobotka - a buona parte degli azzurri scesi in campo ieri come ad esempio gli italiani oltre a Mathias Olivera - unico terzino sinistro a disposizione dopo l'infortunio di Mario Rui - che salterà il secondo impegno con l'Uruguay per squalifica che lo avrebbe costretto ad un rientro alla vigilia della sfida di Bergamo..

Condizioni da verificare

E' rientrato anche Piotr Zielinski, liberato dalla Polonia per la tonsillite che lo ha costretto a rinunciare alle ultime gare di qualificazione all’Europeo. E' possibile il suo recupero per l'Atalanta, ma le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno. Come sta accadendo per Victor Osimhen che però anche ieri ha svolto lavoro personalizzato tra campo e palestra: da capire quando forzerà il ritorno in gruppo ma è probabile a questo punto un rientro graduale, ovvero una convocazione per poter essere impiegato senza rischi nel secondo tempo.

Serenità Kvara

Intanto improntate alla distensione le parole sul contratto di Kvara - tra i più bassi del Napoli - da parte dell'agente del georgiano, Mamuka Jugeli: "Nel futuro prossimo ci saranno aggiustamenti nel suo contratto. De Laurentiis - le parole in Georgia a 'Sport Imedi' - è una bravissima persona, un uomo di parola che mantiene tutto ciò che promette. E' chiaro che Kvara è un calciatore di altissimo livello e merita di più, ma lo riceverà in un futuro prossimo. La famiglia è soddisfatta e anche Khvicha è soddisfatto". La ratifica potrebbe arrivare verso fine campionato e per non meno di 4mln di euro.