Ufficiale Okafor ha scelto il numero di maglia: eredità pesante per lo svizzero

vedi letture

Noah Okafor ha scelto il suo nuovo numero di maglia: il 9. Proprio quello che è stato per ben 4 anni di Victor Osimhen e che la scorsa estate Romelu Lukaku ha deciso di non prendere optando per l’11. Scelta forte, dunque, per l’esterno arrivato in extremis dal Milan.

Lo svizzero ex Salisburgo classe 2000 è stato prelevato dal Napoli in prestito oneroso da 1,5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 23,5 milioni di euro e questa mattina è sbarcato nel capoluogo partenopeo per mettersi subito a disposizione di Antonio Conte.