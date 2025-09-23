Moviola Cds: "Mazzoleni imbarazzante al Var, voto 3,5! Rocchi, tutto ha una decenza"

"Difficile tratteggiare la prestazione di Crezzini", scrive nella sua moviola il Corriere dello Sport. Voto 4,5 per l'arbitro di Napoli-Pisa che non convince e commette diversi errori. Ma sotto accusa, con voto ancora più basso, 3,5 è Mazzoleni al Var. "Mazzoleni: imbarazzante. E dire che era stato messo lì apposta, d’aiuto. Com’era il detto? Dai nemici mi guardi Dio che..... Tre episodi in area del Napoli: un’interpreta-zione cervellotica sul primo, aggettivi irriferibili sul secondo. Il terzo è il meno punibile di tutti. Che dirà Rocchi? Non che è soddisfatto per l’operato della squadra arbitrale (tutto ha una decenza)".

Eccone alcuni nell'elenco del quotidiano. "Partiamo dalla fine: tiro di Canestrelli, a meno di un metro c’è Beukema, il pallone gli batte sulla ginocchio sinistro (quindi il pallone aumenta velocità) e va sul braccio destro che è largo, ma - visto l’intervento - serve all’equilibrio. Crezzini fischia il rigore, il meno punibile.

Due azioni prima del gol del Napoli (dunque non c’entra nulla con l’APP), Di Lorenzo allunga su Akinsanmiro, senza toccare il pallone ma sgambettandolo: Crezzini perde tutto, Mazzoleni decide che non vale la pena l’OFR. Leris cade a terra, il pallone gli finisce sulla mano destra in appoggio, si rialza proprio su quel braccio, viene affrontato da De Bruyne che gli pesta il piede. Episodio che sfugge a tutti, non a Mazzoleni che chiama Crezzini all’OFR: il pestone è netto, ma prima fa vedere al giovane collega il tocco di mano. Unica spiegazione possibile, nel cervellotico processo decisionale, è che quel braccio in appoggio, di solito non punibile, sia stato considerato tale perché porta ad un vantaggio per l’attaccante".