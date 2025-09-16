Ufficiale Open VAR torna ma con una novità: al martedì on demand e non più live

Open Var cambia veste. Il format lanciato nel 2023 da Dazn, insieme a Figc, Aia e Lega Serie A, per fornire accesso diretto al mondo arbitrale. La nuova stagione scatterà martedì 17 settembre, data del debutto, per poi diventare un appuntamento fisso ogni settimana, ma con una modalità diversa, come comunica l'emittente.

Alla guida ci sarà Federica Zille, affiancata da Gianluca Rocchi, designatore Can A e B. Saranno loro a condurre l’analisi degli episodi più discussi del campionato, supportati da immagini e audio inediti dei dialoghi tra arbitri e Var. Il cambiamento più significativo riguarda il formato: non più live la domenica sera, ma contenuto on demand su Dazn. Una scelta che - riferisce la Gazzetta dello Sport - consente di approfondire con calma i casi del weekend di Serie A Enilive, mentre negli stadi e in diretta tv è già stata introdotta la spiegazione immediata delle decisioni dopo l’On-Field Review.