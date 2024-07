Ufficiale Oriali, Stellini e due new entry: Conte ufficializza lo staff tecnico, tutti i nomi

Ufficializzato lo staff tecnico del Napoli presentato da Antonio Conte. Il suo vice sarà Cristian Stellini. Conte rivela: "A Siena lo chiamo, lui aveva giocato nel Bari, gli dissi: vuoi venire? Sì vengo subito. Ma io: non per giocare, da assistente. Lui era convinto l'avessi chiamato come giocatore".

Poi Elvis Abbruscato, collaboratore tecnico: "E' una new entry, ha tanto entusiasmo, passione, un ragazzo molto positivo e quindi gli auguriamo il meglio possibile". Gianluca Conte, collaboratore tecnico. Costantino Coratti preparatore atletico. Mauro Sandreani. Match analyst Giuseppe Maiuri, napoletano e anche lui una new entry. Tiberio Ancora, personal trainer ed educatore alimentare, nutrizionista. Alejandro Lopez e Francesco Cacciapuoti, del vecchio staff, sono state confermate. Conte: "Sono professionisti validi, non vedo perché non confermarle".