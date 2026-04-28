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Castel Volturno, allenamento pomeridiano in vista di Como: il report del club

Castel Volturno, allenamento pomeridiano in vista di Como: il report del club
Oggi alle 16:40Notizie
di Antonio Noto
Dopo la seduta di ieri, i campioni d'Italia si sono ritrovati oggi per svolgere un allenamento nel pomeriggio al Training Center. 

In vista di Como-Napoli, anticipo della 35ª giornta di campionato, in programma sabato 2 maggio alle 18, gli azzurri hanno lavorato a Castel Volturno agli ordini di Antonio Conte. Dopo la seduta di ieri, i campioni d'Italia si sono ritrovati oggi per svolgere un allenamento nel pomeriggio al Training Center. 

Di seguito il report pubblicato dal club: "Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, sabato alle 18:00 al Sinigaglia contro il Como. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha svolto un lavoro di forza".