Clamoroso Real Madrid! Possibile ritorno di Mourinho: è il favorito di Florentino Perez
Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci su un possibile ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid. Secondo quanto riportato da The Athletic, il tecnico portoghese sarebbe il principale candidato per la successione di Alvaro Arbeloa, il cui addio a fine stagione appare ormai probabile. Si tratterebbe di un clamoroso ritorno, considerando il legame già esistente tra Mourinho e il club spagnolo.
Il ritorno dello Special One a Madrid
Mourinho, oggi 63enne, ha già allenato il Real Madrid tra il 2010 e il 2013, conquistando una Copa del Rey, una Liga e una Supercoppa spagnola. Attualmente alla guida del Benfica, con cui sta vivendo una stagione molto positiva e da imbattuto in campionato, lo “Special One” non ha però voluto sbilanciarsi sul proprio futuro. Interpellato dalla stampa portoghese, ha preferito mantenere il massimo riserbo, lasciando aperta ogni possibilità in vista della prossima stagione.
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