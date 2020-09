Osimhen ha saltato l'allenamento: il motivo è di carattere burocratico

Victor Osimhen non era presente stamani a Castel Volturno per la consueta seduta mattutina a causa di un impegno. Come reso noto dal Napoli tramite il suo sito ufficiale, l'attaccante nigeriano ha dovuto saltare l'allenamento poiché alle prese con le pratiche burocratiche relative al passaporto. Di seguito il testo della SSC Napoli: "Osimhen non era presente all'allenamento per svolgere pratiche burocratiche relative al passaporto".