Osimhen si fa parare un rigore, ma Raspadori insacca sulla ribattuta: 2-1 Napoli!

Osimhen calcia dagli 11 metri, con Szczesny che respinge corto. Arriva per primo Raspadori e firma il 2-1.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

All'88' il Napoli si riporta in vantaggio con Giacomo Raspadori! Rigore per gli azzurri per un fallo su Osimhen: rivedendo l'azione al monitor, l'arbitro nota l'intervento di Nonge in area su Osimhen e assegna il tiro dal dischetto agli azzurri oltre il giallo all'autore del fallo. Osimhen calcia dagli 11 metri, con Szczesny che respinge corto. Arriva per primo Raspadori e firma il 2-1.