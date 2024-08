Palermo, guai verso la Coppa Italia col Napoli: grave infortunio per il portiere Gomis

vedi letture

Il Palermo sarà il prossimo avversario del Napoli in Coppa Italia, nella gara valida per i sedicesimi di finale. Arrivano brutte notizie dall'infermeria rosanero: durante la prima partita di campionato, il portiere Alfred Gomis ha rimediato la lesione del tendine rotuleo del ginocchio destro.

Il senegalese sarà sottoposto a intervento chirurgico e si prevede un lungo stop. La dirigenza del Palermo sarà così costretta a intervenire sul mercato per sostituire l'estremo difensore, in quanto è infortunato anche il terzo portiere Francesco Di Bartolo, quindi ad oggi l'unico disponibile per difendere la porta è il secondo Sebastiano Desplanches.