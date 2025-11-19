Ufficiale Pallone d'oro africano, Hakimi batte Salah e Osimhen: l'ex azzurro finisce terzo

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - L'ex difensore dell'Inter Achraf Hakimi è stato nominato Giocatore africano dell'anno a Rabat. E' la prima volta che il capitano del Marocco, 27 anni, si aggiudica il premio assegnato dalla Confederazione africana di calcio (Caf), al termine di una stagione che lo ha visto vincere nella file del Paris Saint-Germain la Champions League, il campionato francese e altri trofei. Hakimi ha battuto l'attaccante del Liverpool Mohamed Salah, premiato nel 2017 e 2018, e il nigeriano Victor Osimhen, vincitore nel 2023.

Nel 2024, il riconoscimento era andato all'attaccante nigeriano dell'Atalanta, Ademola Lookman. Hakimi, fermo per un infortunio ad una caviglia, ha detto nel corso della cerimonia di sperare di essere in grado di guidare la nazionale del Marocco alla Coppa d'Africa, che inizierà il 21 dicembre. Un altro giocatore marocchino, Yassine Bonou, si è portato a casa il premio come miglior portiere. (ANSA).