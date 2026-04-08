Napoli-Barcellona ad agosto? Dalla Spagna: ipotesi amichevole per Centenario o Gamper

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Il Barcellona ha già iniziato a pianificare la prossima preparazione estiva, che si preannuncia particolare per via di un calendario condizionato dal Mondiale.

Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di Mundo Deportivo, il Barcellona ha già iniziato a pianificare la prossima preparazione estiva, che si preannuncia particolare per via di un calendario condizionato da un Mondiale più lungo del solito. Come da tradizione, i blaugrana dovrebbero ritrovarsi a fine luglio per i primi allenamenti in città, coinvolgendo inizialmente i giocatori non impegnati con le rispettive nazionali. Successivamente, il club sta valutando diverse opzioni per il ritiro e per le amichevoli di pre-stagione.

Possibile test di lusso contro il Napoli

Tra le ipotesi al vaglio c’è anche un’amichevole di prestigio contro il Napoli, in programma sabato 1 agosto allo Stadio Diego Armando Maradona, data della celebrazione dei 100 anni della fondazione del club azzurro. Non è da escludere, inoltre, che il Napoli possa rientrare tra le squadre invitate al Trofeo Joan Gamper, anche se al momento il club catalano sta ancora valutando diverse proposte prima di prendere una decisione definitiva.