Ufficiale Parma-Napoli, sold-out il settore ospiti del Tardini: il dato dei napoletani presenti

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Sold out il settore ospiti del Tardini per Parma-Napoli di domenica. 3500 biglietti venduti nel giro di pochissimo tempo. Cominciava ieri la vendita libera per il Tardini, ma il settore ospiti è già sold out. Lo ha annunciato il Parma ricordando che la prevendita era partita martedì con lo spicchio di stadio destinato ai tifosi azzurri aperto solo per i sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società 'SSC Napoli', ma con divieto per i residenti in Campania. Tanti i napoletani di altre regioni che saranno pronti a sostenere le squadra tra due giorni.

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