Partita della Pace, i primi partecipanti: ad omaggiare Diego anche Ronaldinho e Caniggia

Giornata di presentazione, in Vaticano, per la Partita della Pace, in programma a Roma il prossimo 14 novembre. Il tema sarà anche quello relativo all'omaggio a Diego Armando Maradona, e sono stati annunciati i primi partecipanti. Ci saranno Ciro Immobile, Ronaldinho, Claudio Caniggia, Hristo Stoickov e Ciro Ferrara.