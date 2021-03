Ci dovrà pur essere una spiegazione a certi numeri che fanno riflettere: nel 2021, Stanislav Lobotka ha raccolto appena 37' in tre mesi, giocando sei partite. La media, elementare, è di 6' a partita. Una miseria. Strano per un giocatore pagato circa venti milioni un anno fa, titolare del Celta Vigo e della Nazionale Slovacca, sponsorizzato da Hamsik.

Non sarà stato un campione, avrà deluso, ma le sue statistiche apparecchiano il dubbio: perché Gattuso lo ha escluso dal progetto tecnico del Napoli? Non basta la gara da titolare col Granada del 18 febbraio scorso per giustificarne l'impiego col contagocce in Serie A. Eppure Lobokta ha pagato difficoltà collettive, pur non avendo mai dimostrato di poter essere affidabile come titolare. Un bel dilemma, questo, in vista dell'estate. Chi deciderà di acquistarlo evitando minusvalenza? E, soprattutto, come si farà a convincerlo, nel caso, a restare, dopo un anno e mezzo da comprimario? Tutto dipenderà dal nome del nuovo allenatore. Magari esploderà come Jorginho con Sarri oppure, semplicemente, andrà via senza lasciare ricordi né rimpianti.