Petagna a segno con la Juve: l'attaccante di proprietà del Napoli raggiunge la doppia cifra

La Spal non riesce più a vincere: gli emiliani sono al quinto ko consecutivo e continuano ad essere all'ultimo posto in classifica a quota 15 punti. Alla squadra di Di Biagio non è bastato il solito Andrea Petagna (acquistato dal Napoli in vista di giugno). L'attaccante ha raggiunto, con il rigore siglato oggi contro la Juventus, il decimo gol in campionato nonostante la Spal sia tra le squadre che crea meno occasioni del campionato.