Pioli-Al Nassr, tutto confermato: il tecnico in partenza per l'Arabia

Nessun dubbio, nonostante l'esonero di questa mattina di De Rossi. La Roma sceglie Juric e comunque Pioli aveva già l'accordo con l'Al-Nassr. In partenza in queste ore l'ex tecnico rossonero.

Lo scrive Matteo Moretto sui social: "Stefano Pioli parte per Riyad, confermato. Lo aspetta l’Al-Nassr, per cui firmerà un contratto di due anni con opzione per il terzo".