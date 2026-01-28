Ufficiale
Stangata per i tifosi di Napoli e Lazio! Trasferte vietate fino al termine della stagione: il motivo
TuttoNapoli.net
(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi di Lazio e Napoli fino al termine della stagione calcistica.
La decisione è stata presa a seguito degli scontri in autostrada A1 avvenuti domenica scorsa tra gli ultrà delle due squadre.
