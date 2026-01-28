Prima pagina Tuttosport: "Champions, il Napoli 'chiama' Maradona"

"Juve avanti con Kolo": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi di Tuttosport. Champions League, ore 21: Juventus a Montecarlo sognando gli ottavi e il francese. Doppia missione: battere il Monaco sperando di evitare i playoff e affondare col Psg per riprendere Muani. II Tottenham ha già dato l'ok per "cedere" il prestito. Scintille tra Conte e Spalletti: il leccese attacca ("Noi ex campioni d'Italia? Sta attento a come parla") e il mister bianconero risponde ("Pensavo fosse intelligenza artificiale...").

Si parla anche dell'altra metà di Torino, con questo titolo in taglio alto: "Stadio: Lo Russo ci crede. E Cairo?". Il sindaco si augura che il Toro acquisti l'impianto nei prossimi mesi: "Sono ottimista". Il presidente ora deve chiarire le sue intenzioni: comprare o continuare ad affittare. I tifosi, nel frattempo, sperano che la questione faccia emergere un compratore. "Champions, il Napoli 'chiama' Maradona" si legge di spalla.