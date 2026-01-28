Ufficiale

Napoli-Fiorentina, arbitra La Penna con Nasca al Var: la sestina completa

di Fabio Tarantino

Federico La Penna sarà l'arbitro di Napoli-Fiorentina, match in programma sabato alle ore 18 allo stadio Maradona. Al Var ci sarà Nasca. Ecco la sestina completa:

LA PENNA

LO CICERO – BIANCHINI

IV:       MARCENARO

VAR:      NASCA

AVAR:       AURELIANO