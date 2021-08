Playoff Conference League: bene Rennes e Feyenoord, l'Anderlecht pareggia nel recupero

Si sono concluse da pochissimi minuti altre sei gare valide per l'andata del turno di qualificazione ai gironi della Conference League, che ha visto in campo squadre di ogni parte d'Europa. Vincono in scioltezza le big Feyenoord, 5-0 all'Elfsborg, e il Rennes, che batte 2-0 il Rosemborg. Cade a sorpresa invece il PAOK, che perde in casa contro il Rijeka, mentre l'Anderlecht rischia tantissimo contro il Vitesse: in svantaggio per 3-2, la squadra di Kompany trova il gol del pareggio nel recupero e ha addirittura la chance di vincerla, con un rigore di Rafaelov al 95esimo però fallito. Infine, vittoria per il Copenaghen, che batte in Turchia il Sivasspor.

Anderlecht (BEL) - Vitesse (NED) 3-3

Feyenoord (NED) - Elsfborg (SVE) 5-0

Jablonec (CZE) - Zilina (SVK) 5-1

PAOK (GRE) - Rijeka (CRO) 0-1

Rennes (FRA) - Rosemborg (NOR) 2-0

Sivasspor (TUR) - Copenaghen (DAN) 1-2