Playoff Conference League, i risultati: ok il Viktoria Plzen, impresa del Lincoln

Sono da poco terminate altre sei sfide valide per l'andata del turno di qualificazione ai gironi di Conference League, che hanno visto in campo squadre di tutta Europa. Vince senza problemi il Viktoria Plzen, che batte i bulgari del CSKA Sofia, mentre finiscono in parità tutte le altre cinque gare. Impresa del piccolo Lincoln, squadra di Gibilterra, che pareggia in Lituania contro lo Zalgiris, mentre è spettacolo tra il Nefci Baku e il Maccabi Haifa: in Azerbaijan finisce 3-3. Si seguito i risultati.

Hapoel Beer Sheva (ISR) - Anorthosis (CIP) 0-0

LASK (AUT) - St. Johnstone (SCO) 1-1

Neftci Baku (AZE) - Maccabi Haifa (ISR) 3-3

Viktoria Plzen (CZE) - CSKA Sofia (BUL) 2-0

Riga (LET) - Lincoln (GIB) 1-1

Zalgiris (LTU) - Bodo/Glimt (NOR) 2-2