Playoff Serie B, al Palermo non basta il 2-0: il Catanzaro perde ma centra sua prima finale

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La squadra calabrese riesce a difendere il prezioso 3-0 conquistato nella gara d’andata e stacca il pass per l’ultimo atto della competizione.

Il Catanzaro scrive una pagina storica della propria storia conquistando per la prima volta l’accesso alla finale playoff. Nonostante la sconfitta per 2-0 nella semifinale di ritorno contro il Palermo allo stadio Barbera, la squadra calabrese riesce a difendere il prezioso 3-0 conquistato nella gara d’andata e stacca il pass per l’ultimo atto della competizione.

Il Palermo ci prova, ma il Catanzaro resiste

La partita di ritorno è stata caratterizzata da un lungo assedio del Palermo, che ha cercato fin dai primi minuti di riaprire il discorso qualificazione. I rosanero sono riusciti a vincere il match per 2-0, mettendo in grande difficoltà gli uomini di Aquilani, costretti a difendersi con grande sacrificio per tutta la serata. Nonostante la pressione costante dei siciliani e una gara giocata ad altissima intensità, il Catanzaro ha saputo resistere fino al triplice fischio, conquistando così una storica qualificazione alla finale playoff. Adesso le aquile si giocheranno tutto contro il Monza in una doppia sfida che vale un posto nella prossima Serie A.