Ufficiale Castel Volturno, allenamento pomeridiano dopo i giorni di riposo: il report del club

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Dopo i due giorni di riposo concessi da Antonio Conte, gli azzurri si sono ritrovati oggi per svolgere un allenamento pomeridiano.

In vista di Napoli-Udinese, posticipo dell'ultima giornata di campionato, in programma domani domenica 25 maggio alle 20.45. Dopo i due giorni di riposo concessi da Antonio Conte, gli azzurri si sono ritrovati oggi per svolgere un allenamento pomeridiano al Training Center di Castel Volturno.

Di seguito il report pubblicato dal club: "Dopo la vittoria di Pisa, gli azzurri tornano ad allenarsi in vista dell'ultimo turno di campionato, domenica alle 18:00 al Maradona contro l'Udinese. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha svolto un lavoro di ripresa".