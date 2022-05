Playoff Serie B, il Monza si aggiudica la gara d’andata: 2-1 al Pisa

Ricordiamo che il 29 maggio è fissata la gara di ritorno; quella ancora più decisiva.



TuttoNapoli.net

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Dopo le promozioni di Lecce e Cremonese, la Serie B, mediante i playoff, dovrà determinare la squadra che, con le due citate, salirà in Serie A: e così, dopo 15 anni dalla finale che valeva la cadetteria, tornano a sfidarsi Monza e Pisa, che stavolta hanno però in palio la massima serie italiana: a questo, infatti, vale la finalissima dei playoff del torneo di B.

Alle 20:30 ha preso il via il match - gara di andata - tra brianzoli e toscani, da poco concluso: la truppa lombarda, avanti di due reti a zero sino all'extratime, grazie ai gol di Mota Carvalho e Gytkjaer, si fa dimezzare il vantaggio, perché al 92' il pisano Berra segna il gol che chiude la gara sul 2-1. Biancorossi avanti, ma la rete del difensore pesa sull'economia del match.

Ricordiamo che il 29 maggio è fissata la gara di ritorno; quella ancora più decisiva.