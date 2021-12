Plusvalenze, oggi la Guardia di Finanza in sede Inter: nel mirino cessioni 2017-2019

La procura di Milano, dietro disposizione della procura, ha acquisito documenti presso le sedi dell'Inter e della Lega di Serie A. A renderlo noto è il procuratore Targetti, mentre in un comunicato della stessa procura sottolinea come le attività "sono dirette ad acquisire documentazione relativa alle cessioni da parte dell'Inter dei diritti pluriennali sulle prestazioni di taluni calciatori relativamente agli esercizi 2017/2018 e 2018/2019 al fine di verificare la regolarità della contabilizzazione delle relative plusvalenze". L'indagine è contro ignoti, ma l'ipotesi di reato è di falso in bilancio.

Inizialmente l'indagine riguardava anche il Milan, ma non sono emerse ipotesi di irregolarità nei primi accertamenti.