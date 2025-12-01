Condò: "La terza prova è definitiva, Napoli riemerso più forte dalle macerie"

vedi letture

Il giornalista Paolo Condò, nel suo consueto approfondimento sul Corriere della Sera, ha analizzato la situazione della Serie A soffermandosi in particolare sul momento del Napoli. “La terza prova è quella definitiva: il Napoli vince anche all’Olimpico, sul campo della Roma, e completa l’opera con un abito tattico di rara efficacia. È una squadra completamente nuova, riemersa dalle macerie di Eindhoven e Bologna, dalla perdita di De Bruyne e Anguissa e dalla pausa di riflessione di Conte: inconsueta, ma quanto mai proficua”.

Condò ha poi evidenziato anche il peso del successo dell’Inter. “L’altro vincitore di giornata è Cristian Chivu: il momento dell’Inter si era fatto delicato dopo i k.o. del derby e di Madrid, mentre il Pisa non subiva gol in casa dal 14 settembre e il nuvolone che spesso accompagna Lautaro stava assumendo tinte da Stranger Things. In queste condizioni Chivu l’ha spuntata, intuendo che un’altra sostituzione del capitano avrebbe aperto un fossato rischioso”.