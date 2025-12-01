Condò: "La terza prova è definitiva, Napoli riemerso più forte dalle macerie"
Il giornalista Paolo Condò, nel suo consueto approfondimento sul Corriere della Sera, ha analizzato la situazione della Serie A soffermandosi in particolare sul momento del Napoli. “La terza prova è quella definitiva: il Napoli vince anche all’Olimpico, sul campo della Roma, e completa l’opera con un abito tattico di rara efficacia. È una squadra completamente nuova, riemersa dalle macerie di Eindhoven e Bologna, dalla perdita di De Bruyne e Anguissa e dalla pausa di riflessione di Conte: inconsueta, ma quanto mai proficua”.
Condò ha poi evidenziato anche il peso del successo dell’Inter. “L’altro vincitore di giornata è Cristian Chivu: il momento dell’Inter si era fatto delicato dopo i k.o. del derby e di Madrid, mentre il Pisa non subiva gol in casa dal 14 settembre e il nuvolone che spesso accompagna Lautaro stava assumendo tinte da Stranger Things. In queste condizioni Chivu l’ha spuntata, intuendo che un’altra sostituzione del capitano avrebbe aperto un fossato rischioso”.
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro