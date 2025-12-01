Buffon approva la scelta della Juventus: "Spalletti era il meglio su piazza"

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Luciano Spalletti "senza dubbio, è l'allenatore migliore che ci fosse sulla piazza e la persona migliore su cui si poteva appoggiare la Juve in questo momento. La cosa che mi dispiace è che Luciano non abbia avuto l'opportunità di iniziare sin dal ritiro, perché avrebbe potuto indirizzare il mercato e la campagna acquisti". Così, da ex juventino, Gigi Buffon ha commentato a Radio Anch'io Sport (Rai Radio 1) il recente avvento dell'ex ct. Due vecchie conoscenze di Buffon come Allegri e Conte dominano la classifica del campionato: "Potrebbe pesare l'assenza delle coppe. Ho sempre pensato che è molto bello poter essere in corsa su tutto e usufruire delle energie e dell'entusiasmo del cavalcare l'onda delle varie competizioni - ha notato Buffon -. In certi momenti, è chiaro che riuscire a trarre il massimo da tutto sia complicato.

Però sei una squadra con una mentalità vincente, io ho sempre preferito rimanere dentro tutte le competizioni. In questo caso il Milan del grande Max, visto che non può scegliere, può trarne grande beneficio". Conte è davvero così massacrante e martellante nel suo lavoro? "No, no. Conte è uno che sa quello che vuole, ha la capacità di far aderire tutte le persone circostanti, dai giocatori allo staff ai dirigenti, a quello che è l'obiettivo comune. Persone che riescono a convogliare tutta questa addizione di forze e a farle mettere in un unico alveo ne ho viste poche". (ANSA).