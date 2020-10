Polonia-Italia, primo tempo a reti bianche: Chiesa spreca

Termina 0-0 il primo tempo a Danzica tra Polonia e Italia, match valevole per la terza giornata del gruppo A di Nations League. L'Italia parte bene, al decimo minuto grande occasione per Federico Chiesa. Il nuovo esterno della Juventus spreca incredibilmente un tap-in a pochi passi dal portiere Fabianski sul cross di Belotti. Al 16' Emerson Palmieri salva su Lewandowski, dopo la palla persa da Jorginho perde palla e l'errore di Bonucci in marcatura. Al 28' ancora Chiesa spara alto in area polacca. Alla mezz'ora occasione anche per la Polonia, colpo di testa di Jozwiac, para Donnarumma. Al 33' altro gol sbagliato dall'Italia, Pellegrini da pochi metri non riesce a insaccare.