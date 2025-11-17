Possesso di armi illegali: Adeyemi evita il carcere con una multa da 450mila euro

Karim Adeyemi se l’è cavata con una multa. Pesante, certo, ma pur sempre una multa. L’esterno del Borussia Dortmund e della nazionale tedesca è stato condannato a pagare 450 mila euro, evitando così il carcere grazie all’assenza di precedenti penali, dopo essere stato trovato in possesso di armi illegali. Nella vicenda è coinvolta anche la fidanzata del calciatore, la rapper svizzera Loredana Zefi, anch’essa sanzionata.

L’inchiesta risale a poco più di un anno fa, quando nell’appartamento di Adeyemi erano stati rinvenuti, oltre alle armi, un tirapugni e un taser elettrico. I giudici hanno consentito al giocatore di saldare la somma in sessanta rate da settemilacinquecento euro. Secondo il suo agente, il noto Jorge Mendes, quelle armi sarebbero state acquistate tramite un misterioso ordine su TikTok.