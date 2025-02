Premier, l'Everton guasta la festa al Liverpool: 2-2 al 98', 77' per Lindstrom

Nel recupero della 15esima giornata di Premier League, per quello che di fatto è l'ultimo derby di Merseyside tra Everton e Liverpool a Goodison Park, succede l'impronosticabile: quando tutto sembrava deciso dall'ennesimo gol dell'immortale Mohamed Salah, l'Everton ha strappato il 2-2 con una rete in pieno recupero al 90'+8 con Tarkowski: un punto drammatico per i Toffees, i Reds allungano a +7 sull'Arsenal. Nell'Everton in campo per 77' Jesper Lindstrom, l'attaccante in prestito dal Napoli è stato sostituito da Alcaraz. Di seguito la classifica di Premier League aggiornata.

Liverpool 57 punti

Arsenal 50

Forest 47

Chelsea 43

Man City 41

Newcastle 41

Bournemouth 40

Aston Villa 37

Fulham 36

Brighton 34

Brentford 31

Crystal Palace 30

Man United 29

Tottenham 27

Everton 27

West Ham 27

Wolves 19

Leicester 17

Ipswich 16

Southampton 9