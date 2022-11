Premier, l’infortunio imbarazzante: “Operato all’inguine per aver fatto sesso violento"

"Le lesioni dell’inguine derivano tutte da torsioni e rotazioni, ma a volte può accadere in circostanze insolite".

Il Fatto Quotidiano riporta un particolare del libro del dottor Aali Sheen, che il luminare inglese ha raccontato ai media britannici. Tra i suoi pazienti anche diversi giocatori della Premier League, in particolare di Liverpool e Chelsea: uno di loro si è reso protagonista di uno degli aneddoti narrati nel suo libro: "Le lesioni dell’inguine derivano tutte da torsioni e rotazioni, ma a volte può accadere in circostanze insolite. Una volta un medico di un club mi ha mandato un giocatore molto importante della Premier. Aveva un forte dolore all’inguine e mi ha detto che aveva fatto sesso duro e rumoroso con la sua compagna. Il calciatore in questione è stato molto preciso nello spiegarmi cosa fosse successo e mi ha persino mostrato la posizione con cui si è infortunato. È stato molto insolito, ma utile. L’ho operato e in quattro settimane è tornato tutto come prima”.