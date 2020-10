Primo Juventus-Napoli di Serie A per l’arbitro Doveri: tutti i precedenti con l'arbitro

E' dalla stagione 2017-2018, quinta giornata, che Daniele Doveri non arbitra la Juventus allo Stadium e in campionato. Allora fu successo per 1-0 sulla Fiorentina. Le statistiche di quel match raccontano di 5 cartellini gialli mostrati alle due squadre (1 ai padroni di casa, 4 – con tanto di un’espulsione per somma d’ammonizioni – agli ospiti). Man of the match fu Mandzukic. Poi ecco 4 incroci in Serie A col fischietto della Sezione AIA di Roma 1, tutti in trasferta e un bilancio di 3 vittorie e 1 sconfitta (a Ferrara contro la Spal). Fra l’altro il KO ricordato è l’unico subito dalla Juventus con Doveri in campo ad arbitrare una gara con punti in palio.

Il Napoli con Doveri vanta 24 precedenti in Serie A. L’ultima volta fu al 29esimo turno dello scorso campionato, KO per 0-2 sul campo dell’Atalanta. La passata stagione azzurri e arbitro si sono incrociati in 4 occasioni, bilancio di 1 vittoria, 1 segno X, 2 sconfitte. Doveri vanta 162 caps nel principale torneo italiano. Ha alle spalle già 11 stagioni. I suoi numeri raccontano di 72 successi per le squadre di casa, 45 pareggi, 45 vittorie per le compagini in trasferta.

TUTTI I PRECEDENTI FRA LA JUVENTUS E DOVERI IN CAMPIONATO*

9 (3) vittorie Juventus

2 (1) pareggi

1 (0) sconfitta

26 (6) gol fatti dalla Juventus

9 (1) gol subiti

* Fra parentesi le statistiche in casa.

TUTTI I PRECEDENTI FRA IL NAPOLI E DOVERI IN CAMPIONATO*

13 (4) vittorie Napoli

7 (3) pareggi

4 (3) sconfitte

41 (8) gol fatti dalla Napoli

24 (6) gol subiti

* Fra parentesi le statistiche in trasferta.

LE STATISTICHE DI DOVERI IN SERIE A

162 presenze

72 vittorie per le squadre di casa

45 pareggi

45 vittorie per le squadre in trasferta