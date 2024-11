Pro Vercelli, Paolo Cannavaro verso l'esonero: annullato l'allenamento di domani

Ore di riflessioni in casa Pro Vercelli dopo il brutto ko sul campo della Giana: in bilico la panchina di Paolo Cannavaro. A riferirlo su X è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, che scrive: "Paolo Cannavaro verso l’esonero. La dirigenza della Pro Vercelli orientata a cambiare allenatore. Intanto annullato l’allenamento previsto per domani mattina".