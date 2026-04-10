Probabili formazioni Parma-Napoli, le ultime da Castel Volturno: due dubbi per Conte

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Quale formazione sceglierà Antonio Conte per l'impegno di domenica sul campo del Parma? Le ultime arrivano da Tuttomercatoweb.com: "Un dubbio di formazione e la speranza di ritrovare Rasmus Hojlund, assente contro il Milan al Maradona. Così Antonio Conte si prepara alla sfida col Parma, col danese che dovrebbe ritrovare una maglia da titolare e guidare l’attacco. Il dubbio riguarda Frank Anguissa, che dovrebbe partire da titolare ma occhio ad Alisson che scalpita, in tal caso McTominay si abbasserebbe accanto a Lobotka.

Il Napoli si prepara a scendere in campo con il solito 3-4-2-1 disegnato da Antonio Conte, con tra i pali Vanja Milinkovic-Savic, e linea difensiva a tre composta Juan Jesus, Alessandro Buongiorno e Mathías Olivera. Sulle corsie esterne, Matteo Politano e Leonardo Spinazzola, in mezzo al campo, il cuore pulsante della squadra. Stanislav Lobotka detta i tempi con Anguissa ancora favorito per una maglia da titolare. Con questo assetto, spazio a McTominay e De Bruyne alle spalle di Hojlund".