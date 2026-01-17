Ultim'ora Problema muscolare per Rrahmani e Politano: la prima diagnosi di Dazn

Eljif Elmas, Amir Rrahmani e Matteo Politano sono usciti anzitempo dal match contro il Sassuolo a causa di problemi fisici. Nel post-partita, il bordocampista DAZN Alessio De Giuseppe ha aggiornato sulle loro condizioni:

"Elmas, il Napoli mi dà da comunicare di questa indisposizione che ha accusato a seguito di quel colpo, si indicava la tempia: da lì è uscito in panchina e lui era abbastanza stordito. Dal punto di vista della matrice dell'infortunio, va slegato dagli affaticamenti muscolari di Rrahmani e Politano. Questi affaticamenti muscolari sono stati un trend della stagione del Napoli. Quello che sappiamo quindi per questi due infortuni è che sono affaticamenti muscolari che verranno valutati nei prossimi giorni".