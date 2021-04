Qatar 2022: assegnati a RAI e Amazon i diritti tv della rassegna

Novità importanti per la trasmissione in chiaro dei Mondiali di Qatar 2022: stando al ben informato profilo Sport Insider, i diritti tv della rassegna iridata della prossima estate sono andati a RAI ed Amazon Prime. Le indiscrezioni di marzo parlano di una offerta complessiva da oltre 180 milioni di euro. Per Viale Mazzini si è parlato del pacchetto 'B1' messo a gara dalla FIFA: 28 partite, con diritto di prima scelta, comprensive di semifinali e finalissima.