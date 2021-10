Qatar 2022, poker della Svizzera. La Danimarca stacca il biglietto per i Mondiali: tutti i risultati

La Danimarca è la seconda squadra a staccare il biglietto (ieri si è qualificata la Germania) per Qatar 2022. Percorso netto degli scandinavi, che vincono contro l'Austria grazie a una rete dell'atalantino Maehle. 8 vittorie su 8, 27 gol fatti e zero subiti. La migliore di tutte le qualificazioni. Scozia con un piede ai playoff. Nel gruppo dell'Italia la Svizzera agguanta la Nazionale di Mancini al comando della classifica, anche se gli azzurri restano in vantaggio per miglior differenza reti (+11 a +9). Gli elvetici fanno quello che devono fare vincendo in goleada e ora si decide tutto a novembre: il 12 ci sarà lo scontro diretto a Roma, poi gli elvetici se la vedranno con la Bulgaria mentre gli azzurri saranno impegnati a Belfast. Di seguito tutti i risultati delle gare giocate oggi valide per le qualificazioni europee a Qatar 2022:

Gruppo A

SERBIA-AZERBAIGIAN 3-1 - 30' e 53' Vlahovic rig. (S), 45'+2 Makhmudov (A), 83' Tadic rig. (S)

PORTOGALLO-LUSSEMBURGO 5-0 - 8' rig., 13' rig. e 87' Cristiano Ronaldo, 18' Bruno Fernandes, 69' Palhinha

Gruppo B

KOSOVO-GEORGIA 1-2 - 11' Okriashvili (G), 45' Muriqi rig. (K), 82' Davitashvili (G)

SVEZIA-GRECIA 2-0 - 59' Forsberg rig., 69' Isak

Gruppo C

LITUANIA-SVIZZERA 0-4 - 31' e 45' Embolo, 42' Steffen, 90'+4 Gavranovic

BULGARIA-IRLANDA DEL NORD 2-1 - 35' Washington (I), 53' e 63' Nedelev (B)

Gruppo D

KAZAKISTAN-FINLANDIA 0-2 - 45' e 48' Pukki

UCRAINA-BOSNIA 1-1 - 15' Yarmolenko (U), 77' Ahmedhodzic (B)

Gruppo F

FAR OER-SCOZIA 0-1 - 86' Dykes

ISRAELE-MOLDAVIA 2-1 - 28' Zahavi, 49' Dabbur, 90'+5 Nicolaescu

DANIMARCA-AUSTRIA 1-0 - 53' Maehle

Gruppo I

SAN MARINO-ANDORRA 0-3 - 10' Pujol, 53' Moreno, 89' Fernandez

ALBANIA-POLONIA 0-1 - 77' Swiderski

INGHILTERRA-UNGHERIA 1-1 - 24' Sallai rig. (U), 37' Stones (I)