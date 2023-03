Qual. Euro 2024, pareggiano Georgia e Norvegia: 98' per Kvara e Ostigard

Pareggiano 1-1 a Batumi Georgia e Norvegia nel match valido per il Gruppo A di qualificazione a Euro 2024.

Pareggiano 1-1 a Batumi Georgia e Norvegia nel match valido per il Gruppo A di qualificazione a Euro 2024. Dopo un primo tempo di sofferenza, terminato con i norvegesi avanti grazie alla rete di Sorloth, i padroni di casa trovano il pari dopo un'ora di gioco con Mikautadze. Trascinatore dei georgiani l'attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, in campo così come l'altro azzurro Leo Ostigard, per tutto il match.

RISULTATI GRUPPO A: