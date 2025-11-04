Quante defezioni! Out anche Spinazzola e Gilmour: in panchina solo 7 giocatori di movimento
Il Napoli si appresta ad affrontare l'Eintracht Francoforte nel match valevole per la quarta giornata della League Phase della Champions League con diverse defezioni. Oltre allo squalificato Lucca e agli infortuni Lukaku, De Bruyne e Meret, Antonio Conte dovrà fare a meno anche di Spinazzola e Gilmour, usciti malconci dall'ultima partita di campionato contro il Como.
Sia il centrocampista scozzese che l'esterno ex Roma e Atalanta non figurano tra le riserve a disposizione dell'allenatore salentino per il match odierno. Conte potrà contare soltanto su sette giocatori di movimento in panchina, oltre ai due portieri Contini e Ferrante.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Neres, Olivera, Vergara, Beukema, Ambrosino, Lang
Allenatore: Antonio Conte
EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi, Larsson, Brown; Gotze, Bahoya; Burkardt. A disposizione: Grahl, Kaua Santos, Amenda, Knauff, Skhiri, Wahi, Dahoud, Doan, Chandler, Buta, Batshuayi
Allenatore: Dino Toppmoller
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Eintracht Francoforte
