Quante defezioni! Out anche Spinazzola e Gilmour: in panchina solo 7 giocatori di movimento

Il Napoli si appresta ad affrontare l'Eintracht Francoforte nel match valevole per la quarta giornata della League Phase della Champions League con diverse defezioni. Oltre allo squalificato Lucca e agli infortuni Lukaku, De Bruyne e Meret, Antonio Conte dovrà fare a meno anche di Spinazzola e Gilmour, usciti malconci dall'ultima partita di campionato contro il Como.

Sia il centrocampista scozzese che l'esterno ex Roma e Atalanta non figurano tra le riserve a disposizione dell'allenatore salentino per il match odierno. Conte potrà contare soltanto su sette giocatori di movimento in panchina, oltre ai due portieri Contini e Ferrante.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Neres, Olivera, Vergara, Beukema, Ambrosino, Lang

Allenatore: Antonio Conte

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi, Larsson, Brown; Gotze, Bahoya; Burkardt. A disposizione: Grahl, Kaua Santos, Amenda, Knauff, Skhiri, Wahi, Dahoud, Doan, Chandler, Buta, Batshuayi

Allenatore: Dino Toppmoller