Quanto deve chiedere ADL per Osimhen? Oltre 150mln per il 72% degli utenti di TN

© foto di www.imagephotoagency.it

Qual è la cifra giusta per l'eventuale cessione di Victor Osimhen? E' questa la domanda che vi abbiamo posto nel nostro sondaggio nei giorni in cui si rincorrono le tantissime voci di mercato attorno al nigeriano. Per il 72% degli utenti di TuttoNapoli, Aurelio De Laurentiis deve chiedere oltre 150 milioni per il bomber azzurro. Clicca qui per votare anche tu!