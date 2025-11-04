Napoli-Eintracht, massima allerta: divieto di affollamento in città, i dettagli

Tanti i provvedimenti adottati per la partita di questa sera.

Per questo motivo nei giorni scorsi il prefetto ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti a Francoforte e a quelli residenti nella provincia di Bergamo - i tifosi dell'Atalanta sono gemellati con quelli dell'Eintracht - mentre ieri è stato emesso il divieto di affollamento a Napoli "nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, per soggetti riconducibili (per abbigliamento, vessilli, slogan, etc.) alla tifoseria dell'Eintracht Francoforte, nei giorni 3, 4 e 5 novembre 2025", con l'obiettivo di evitare che eventuali gruppi di tifosi tedeschi arrivati comunque a Napoli possano entrare in contatto con la tifoseria partenopea o con le forze di polizia.