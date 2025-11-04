Napoli-Eintracht, massima allerta: divieto di affollamento in città, i dettagli
TuttoNapoli.net
Tanti i provvedimenti adottati per la partita di questa sera.
Per questo motivo nei giorni scorsi il prefetto ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti a Francoforte e a quelli residenti nella provincia di Bergamo - i tifosi dell'Atalanta sono gemellati con quelli dell'Eintracht - mentre ieri è stato emesso il divieto di affollamento a Napoli "nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, per soggetti riconducibili (per abbigliamento, vessilli, slogan, etc.) alla tifoseria dell'Eintracht Francoforte, nei giorni 3, 4 e 5 novembre 2025", con l'obiettivo di evitare che eventuali gruppi di tifosi tedeschi arrivati comunque a Napoli possano entrare in contatto con la tifoseria partenopea o con le forze di polizia.
Pubblicità
Notizie
Copertina Rileggi liveConte in conferenza: "Solo critiche, il Napoli in emergenza è lassù e fa paura! Arbitri? Appena qualcuno ha parlato... Su Lobo, Elmas e Gilmour..." di Redazione Tutto Napoli.net
Le più lette
Prossima partita
04 nov 2025 18:45
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Eintracht Francoforte
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il calcio champagne senza De Bruyne, la gelida analisi di Conte, la vera gara da vincere e l’incredibile statistica di Vanja
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Gara seria, bicchiere è pieno! Como una realtà, voglio stesso spirito martedì”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il disperato appello da casa Anguissa, il labiale scioccante di Conte, la clamorosa smentita di Vanja e quel maledetto presentimento
Davide BarattoRileggi liveConte in conferenza: "De Bruyne out è un vantaggio? Chi l'ha detto è da Oscar! Rigore? Non siamo scemi..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte asfalta Marotta con una frase, il gesto shock di Lautaro, l’hashtag della vergogna e il Capitone telecomandato
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com