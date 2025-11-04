Ufficiale

Hojlund torna subito in Nazionale: i convocati del ct della Danimarca

di Fabio Tarantino

C'è ovviamente Rasmus Hojlund nell'elenco dei convocati della Danimarca per le prossime partite valide per le qualificazioni mondiali. Proprio di rientro dall'ultima sosta l'attaccante azzurro aveva rimediato un problema fisico con il rientro dal 1' solo sabato col Como.

E dopo il Bologna dovrà partire di nuovo. Ecco la lista: