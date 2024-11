Ufficiale Questura, 5 provvedimenti ai palermitani per la gara di Coppa Italia col Napoli

La Questura ha preso cinque provvedimenti, della durata di uno, 3 e 4 anni, sono stati adottati nei confronti di altrettanti soggetti, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, in relazione alla partita di Coppa Italia NAPOLI – PALERMO dello scorso 26 settembre presso lo stadio “Maradona” di Napoli.

Nello specifico, due di essi erano stati denunciati per accensione e lancio di fumogeni durante manifestazioni sportive, uno per resistenza a Pubblico Ufficiale, un altro ancora per aver tentato di accedere al complesso sportivo nonostante fosse già destinatario di un provvedimento DASPO.

Mentre l’ultimo era stato tratto in arresto poiché aveva lanciato un bengala all’indirizzo della tifoseria partenopea creando un grave pericolo per la pubblica incolumità e per l’ordine e la sicurezza pubblica.