Qui Castel Volturno - Seduta pomeridiana: differenziato per Ounas

Dopo il summit nella sua casa della collina del Vomero, Carlo Ancelotti s'è fiondato a Castel Volturno per dirigere la seduta pomeridiana, come da programma. Il Napoli tramite il proprio sito ufficiale ha diramato il report dell'allenamento odierno:



"Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano l'ultima giornata di Serie A contro il Bologna di sabato al Dall'Ara. La squadra ha svolto riscaldamento in avvio e poi lavoro atletico con l'ausilio di ostacoli. Successivamente torello con il gruppo distribuito su due metà campo. Di seguito lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Differenziato per Ounas".