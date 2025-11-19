Ufficiale Ranking FIFA, l'Italia perde tre posizioni e esce dalle top 10: la nuova classifica

La FIFA ha pubblicato il nuovo ranking mondiale, confermando la Spagna al primo posto davanti ad Argentina e Francia. Invariata la top-4, mentre il Brasile risale due posizioni superando Paesi Bassi e Portogallo. Crollo dell’Italia, che scende all’11° posto, superata da Germania, Croazia e Marocco, perdendo così lo status di testa di serie in vista di un’eventuale qualificazione ai Mondiali. Una flessione che pesa sulle prospettive degli Azzurri nelle prossime competizioni.

Nelle zone più basse della classifica si registrano i progressi più significativi, con Niger, Lesotho e Isole Faroe tutte in crescita di nove posizioni. Proprio le Faroe sorprendono grazie a un percorso brillante nelle qualificazioni, culminato con la vittoria sulla Repubblica Ceca, in calo di cinque posti. Bene anche Kosovo, Siria e Liberia, tutte in forte ascesa. In controtendenza, invece, Grecia e Svezia, che perdono otto posizioni dopo gli ultimi deludenti risultati.

Ranking FIFA maschile:

1) Spagna 1877.18

2) Argentina 1873.33

3) Francia 1870

4) Inghilterra 1834.12

5) Brasile 1760.46

6) Portogallo 1760.38

7) Paesi Bassi 1756.27

8) Belgio 1730.71

9) Germania 1724.15

10) Croazia 1716.88

12) Italia 1702.06