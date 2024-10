Raspadori e la domanda che tutti i tifosi si stanno facendo

Giacomo Raspadori gioca poco e piace a diversi club come Milan e Atalanta, come trapelato quest'oggi. L'attaccante del Napoli non è tra le prime scelte di Conte e con il nuovo modulo si è chiuso anche lo spazio a sinistra. Ora Raspadori è una delle due opzioni per l'attacco ma solo dopo McTominay, Lukaku e Raspadori. In stagione ha raccolto appena 337' ed è quindicesimo della speciale classifica.

Meno di lui ha giocato Simeone (264') che però è stato scelto per l'ultima mezzora di Empoli in cui ha ben figurato ed in questo momento è la vera alternativa a Lukaku, almeno a gaea iniziata. Il Napoli in estate ha blindato Raspadori, ma farà lo stesso a gennaio con una sola partita a settimana e, per il giocatore, la prospettiva di continuare a giocare poco?